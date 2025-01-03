أسعار الغاز ترتفع بأوروبا لأعلى مستوى

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، قبل أن تمحو معظم مكاسبها.

ووصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها، متجاوزة الـ 50 أورو لكل ميغاوات ساعي، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وبحسب الوكالة الدولية، وصل معدل استخدام احتياطيات الغاز في أوروبا إلى الحد الأقصى منذ عام 2021.

ويأتي هذا الإرتفاع، وسط استعداد القارة العجوز لدرجات حرارة شتوية متجمدة من دون مصدر رئيسي للإمدادات.

وتوقفت عمليات تسليم الغاز الروسي عبر أوكرانيا في يوم رأس السنة الجديدة. بعد انتهاء عقد العبور بين الدولتين المتحاربتين، من دون وجود بديل له.

وتتراجع المخزونات في جميع أنحاء القارة بالفعل بأسرع وتيرة منذ عام 2021. في حين بدأت أزمة الغاز مطلع السنة الجديدة، وفق بلومبيرغ.

ويتزامن التوقف مع توقعات بدرجات حرارة دون الصفر في بعض البلدان، وذلك سيزيد من الطلب على التدفئة.

ففي سلوفاكيا، إحدى الدول الأكثر تضررًا من قطع الإمدادات، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر، بحلول منتصف جانفي الجاري.

في حين أنه من غير المرجح أن ينفد الغاز من أوروبا هذا الشتاء، بفضل المخزونات والتسليمات من الموردين الآخرين.

وقد يجد التجار صعوبة أكبر في إعادة ملء التخزين لموسم الشتاء المقبل.

وقد ارتفعت أسعار الغاز للصيف المقبل مؤخرًا فوق أسعار الشتاء 2025-2026، وذلك سيجعل إعادة التخزين أعلى كلفة.

والآن، لا تدفقات للغاز الروسي إلى أوروبا سوى عبر خط أنابيب ترك ستريم. وستتم مراقبة عمليات التسليم من خلاله من كثب.

وتمكن معظم عملاء شركة غازبروم الروسية في وسط أوروبا من الحصول على إمدادات بديلة.

وتتلقى النمسا مزيدا من الغاز عبر ألمانيا وإيطاليا، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة شبكة الغاز النمساوية.

ومن المرجح أن تزيد أوروبا من اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من روسيا.

فقد شحنت البلاد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة العام الماضي. مما يجعلها أكبر مورد بعد الولايات المتحدة التي بدأت مؤخرًا في تشغيل مصنعين جديدين للتصدير.

ووفق بلومبيرغ، فإن أوروبا تحتاج إلى التنافس بقوة أكبر على الغاز الطبيعي المسال هذا العام. خاصة في الصيف عندما يرتفع الطلب على الطاقة لتكييف الهواء في آسيا.

وفي حين يجري بناء العديد من مصانع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم. فإن الإضافات ذات السعة الكبيرة لن تكون جاهزة لبضع سنوات أخرى.