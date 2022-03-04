أسعار الغاز ترتفع مجددا في أوروبا
عرفت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ارتفاعا من جديد، حيث صعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.
وحسب بيانات التداول، فقد ارتفعت العقود الآجلة في مركز TTF في هولندا، إلى 2116 دولارا لكل ألف متر مكعب،
وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بأكثر من 15.7%.
وتتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بتطور الأوضاع في أوكرانيا،
على الرغم من تأكيد شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز بشكل طبيعي.
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كما صعدت أسعار الغاز في اوروبا اليوم الاربعاء، فوق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة “تاس” أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا.
فيما أكدت شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا،
في رسالة لطمأنة الأسواق التي تتخوف من تأثر إمدادات الغاز بالوضع المحيط بأوكرانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة “غازبروم” إن الشركة تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي.
وأضاف، أن إمدادات الوقود الأزرق عبر الأراضي الأوكرانية تتم بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، إذ سيتم اليوم ضخ 109.4 مليون متر مكعب.
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أسعار الغاز في أوروبا ترتفع لهذا السبب
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 34% وهذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
والمملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى عقوبات على روسيا.
وذكر موقع روسيا اليوم، أن العقود الآجلة للغاز قفزت في مستهل التعاملات بنسبة 34% إلى 1454 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وعلى صعيد متصل، أفادت بيانات بأن بولندا زادت السبت الماضي بشكل حاد ضخ الغاز الطبيعي إلى مرافق التخزين تحت الأرض.
وذلك على خلفية استئناف الضخ المباشر عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا (مسار لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر بيلاروس وبولندا).