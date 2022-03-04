أسعار الغاز ترتفع مجددا في أوروبا

عرفت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ارتفاعا من جديد، حيث صعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وحسب بيانات التداول، فقد ارتفعت العقود الآجلة في مركز TTF في هولندا، إلى 2116 دولارا لكل ألف متر مكعب،

وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بأكثر من 15.7%.

وتتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بتطور الأوضاع في أوكرانيا،

على الرغم من تأكيد شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز بشكل طبيعي.

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