أسعار الغاز تعود للإرتفاع مجددا في أوروبا

عادت أسعار الغاز للارتفاع، اليوم الاثنين في أوروبا، وبلغ خلال تعاملات اليوم في بورصات أوروبية مستوى 908 دولارات للألف متر مكعب.بعدما كان قد سجل مستوى دون 800 دولار لكل ألف متر مكعب، يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، بلغت أسعار الغاز في أوروبا 970 دولارا للألف متر مكعب، وهو أعلى مستوى تبلغه على الإطلاق.وأرجع الخبراء أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا خلال الفترة الماضية، لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب.كما يتوقع الخبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

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