أسعار الغاز في أوروبا تقترب من تحطيم الرقم القياسي

اقتربت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية من مستويات قياسية، على خلفية تراجع التوريد من روسيا وإعلان “غازبروم”، عن وقف مؤقت لعمل خط “السيل الشمالي-1” قريبا لفترة قصيرة.

وفي هذا السياق، وصل سعر التسوية للعقود الآجلة للغاز للتسليم في سبتمبر (حسب TTF) إلى 3507.3 دولار أمريكي في آخر يوم تداول من الأسبوع 26 أوت.

وهي قيمة قياسية لكامل فترة تشغيل مجمعات بيع الغاز في أوروبا منذ عام 1996. وهذا المؤشر ارتفع خلال الأسبوع بنحو 1000 دولار، أو ما يقرب من 40٪.

في الوقت نفسه، وصلت أسعار الغاز الجمعة الماضي خلال لحظات إلى 3525.9 دولار واتخذت خطوة أخرى نحو تحديث الحد الأقصى التاريخي البالغ 3892 دولارا.

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