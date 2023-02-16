أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.. الوزير يوضّح ويحذر

كشف وزير الفلاحة والتنمية الربيفية محمد عبد الحفيظ هني اليوم عن عن اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء شهر رمضان المقبل.

وفي تصريحات على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية بالبرلمان أوضح هني أنه من المنتظر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء “في أقرب وقت”. وذلك بعد أن قررت الوزارة تسقيف سعر الكيلوغرام عند 350 دج بنقاط بيع المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن “أوناب”.

كما إغتنم الوزير الفرصة لتوجيه أخر تحذير ” للناشطين في هذه الشعبة لخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين”. مع الاحتفاظ بهامش ربح يساعدهم على مواصلة النشاط”. كما اكد أنه في إذا بقيت الأسعار مرتفعة ستكون هناك إجراءات جاهزة سنتخذها بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومصالح الأمن”.

من جهة اخرى إستغرب الوزير من الارتفاع السريع لسعر الدجاج من 320 دج/كلغ إلى أكثر من 400 دج/كلغ. حيث قال هني أنه “لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع غير المقبول، وغير الإنساني”.

اما فيما يخص شعبة اللحوم الحمراء طمأن هني أن سعرها ستكون في حدود 1200 دج/كلغ. وذلك بعد قرار استيراد “اللحوم الطازجة” عن طريق الشركة الجزائرية للحوم الحمراء «ألفيار”، وهو القرار الذي اتخذ من أجل “طمأنة المستهلكين في شهر رمضان”.

وفي السياق ذاته كشف هني أنه سيتم استيراد اللحوم “من بعض دول أمريكا اللاتينية ودول أخرى لدينا معها علاقات أخوية”، لافتا إلى أن العملية وصلت إلى مرحلة الشحن والنقل البحري. وأرجع هني سبب ارتفاع اللحوم الحمراء إلى تبعات جائحة كورونا والاحتكار والمضاربة.

كما قال ذات المسؤول انه من المتوقع أن تبقى الأسعار مستقرة إلى غاية نهاية سنة 2023، بفضل قرار توفير المواد الأولية للأعلاف من قبل “أوناب”.