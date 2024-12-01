أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق، والتي عرفت تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد، الفاتح من شهر ديسمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني. كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 73 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 77 دج، والبصل الجاف 49 دج.

والثوم الجاف 451 دج، والجزر 72 دج، واللفت 85 دج، والقرنبيط 67 دج، والكرنب 74 دج، والكوسة 120 دج، والفاصولياء الخضراء 144 دج، والخس 96 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتوين 176 دج، والبرتقال 169 دج، والليمون 147 دج. والتفاح المحلي 364 دج، والتمر 493 دج، والرمان 147 دج، والموز 427 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1758 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 422 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة.