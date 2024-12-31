أسعار اللحوم والخضر والفواكه مع بداية السنة

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق، مع بداية السنة الجديدة والذي سيكون غدا الأربعاء.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 68 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 76 دج، والبصل الجاف 49 دج.

والثوم الجاف 475 دج، والجزر 68 دج، واللفت 81 دج، والقرنبيط 73 دج، والكرنب 72 دج. والكوسة 179 دج، والفاصولياء الخضراء 231 دج، والخس 91 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتين 120 دج، والمندرين 102 دج، والبرتقال 126 دج، والليمون 129 دج والتفاح المحلي 391 دج، والتمر 513 دج، والموز 449 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1757 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 385 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة.