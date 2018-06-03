أسعار المكسّرات تصدم النساء الجزائريات لتحضير حلويات العيد

صدمت النساء الجزائريات من ارتفاع سعر المكسرات لتحضير الحلويات مع قدوم عيد الفطر.

ما دفعهن يبحثن عن وصفات اقتصادية تكون في متناولهنّ، خاصة بعد غلاء سعر المكسّرات بعد منع استيرادها.

كاميرا النهار تقرّبت من العديد من السيدات حيث أكّدت بعضهن أنهنّ لايستطيعن الأستغناء عن المكسّرات .

فيما تجدن البعض بدائل للمكسّرات من خلال استعمال مستخلص اللوز و الوصفات التقليدية التي لاتحتوي عن المكسّرات.

مصاريف أثقلت كاهل العائلات الجزائرية في رمضان لتضاف إليها فاتورة العيد التي أصبحت رهينة غلاء الأسعار .