أسعار المواد الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية والتجهيزات ارتفعت بـ20%

كشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الديوان الوطني، حول قطاع التجارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، عن ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات بنسبة وصلت إلى 20 بالمائة لدى تجار الجملة و16 بالمائة لدى تجار التجزئة.

وحسب ما ورد في نتائج التحقيق، فإن المواد الغدائية والمواد الأولية والمواد نصف مصنعة بالإضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية والعقاقير والخردوات.

قد شهدت ارتفاعا بنسبة تجاوزت الـ20 بالمائة لدى تجار الجملة و بنسبة 16 بالمائة لدى تجار التجزئة.

وأثبتت ذات التحقيقات، أن أغلب التجار المعنيين بهده التحقيقات قد ثبت أنهم يشترون سلعهم من المصدر الأول غير أن السلع ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.