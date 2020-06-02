أسعار النفط تتجاوز الـ35 دولارا للبرميل

أخبار العالم
  • -
  • 0
أسعار النفط تتجاوز الـ35 دولارا للبرميل
بقلم إيمان عياش

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين مدى إتفاق المنتجين لتمديد تخفيضاتهم للإنتاج لدعم الأسعار في الاجتماع الافتراضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 0.94 بالمائة أي إلى 38.68 دولار للبرميل.
وإرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 0.73 بالمائة أي إلى 35.70 دولار للبرميل.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=828706

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com