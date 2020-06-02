أسعار النفط تتجاوز الـ35 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين مدى إتفاق المنتجين لتمديد تخفيضاتهم للإنتاج لدعم الأسعار في الاجتماع الافتراضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 0.94 بالمائة أي إلى 38.68 دولار للبرميل.