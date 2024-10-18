أسعار النفط تتجاوز الـ74 دولارا للبرميل

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الجمعة، بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية وإعلان المزيد من التحفيز المالي لدعم الاقتصاد الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.4 إلى 74.71 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.4 إلى 70.96 دولارا.

وارتفع الخامان عند التسوية أمس الخميس، للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.