أسعار النفط تتجاوز سقف 35 دولارا للبرميل

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها بسبب التفاؤل بشأن إستئناف النشاط الاقتصادي العالمي وكذا تنفيذ الدول المنتجة لإتفاق تخفيضات الإنتاج.

وسجلت العقود الآجلة لخام البرنت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.86بالمائة أي بانتعاش 35.11 دولار للبرميل.

وعرف سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا محققا قفزة ب 1.26 بالمائة أي ارتفاع 32.05 دولار للبرميل.

و هذا الارتفاع هو أعلى مستوى حققه الخامين بعد تراجع لادنى المستويات شهر مارس بعد فشل اتفاق دول الاوبك في تخفيض الإنتاج.