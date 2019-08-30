أسعار النفط تتجه نحو أكبر زيادة أسبوعية لها

كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن تسجيل أسعار النفط لأكبر مكاسب لها في الأسبوع.

وأفادت وكالة رويترز أن أسعار النفط سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ بداية جويلية, مدعومة بإنخفاض في المخزونات الأمريكية.

مشيرة أن سبب الزيادة يعود أساسا على استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكذا تنبأ بإعصار وشيك بفلوريدا.

وسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة ليصل بذلك على 60.85 دولار للبرميل الواحد.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس بـ 0.7 بالمئة لتستقر في حدود 56.31 دولار للبرميل.

يأتي هذا بعد تقديم كل من الولايات المتحدة والصين, أمس الخميس, لمؤشرات على أنهما ستستأنفان محادثات التجارة.