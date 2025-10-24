أسعار النفط تتجه نحو تحقيق أعلى ارتفاع أسبوعي

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ جوان الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين بارزتين.

وانخفض خام برنت اليوم الجمعة إلى نحو 65 دولارا للبرميل، لكنه متجه لتسجل ارتفاعا أسبوعيا بنحو 7%. فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 62 دولارا للبرميل.

وأوضحت التقديرات أن صادرات الخام الروسي إلى الهند، أحد أكبر مستوردي النفط. ستشهد تراجعا بعد العقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”.

بينما يبقى تأثير هذه العقوبات على مشتريات الصين غير محدد حتى الآن، وذلك وفقا لـ”بلومبرج”.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشة واردات الصين من النفط الروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تسعى موسكو لإقناع بكين بزيادة مشترياتها إذا انسحبت الهند من السوق. لكن الخبراء يشيرون إلى أن الاقتصاد الصيني من غير المرجح أن يمتص كامل فائض الخام الروسي.

وتأتي العقوبات الأمريكية في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية زيادة ملحوظة في الإمدادات. بينما تمتلك روسيا خبرة كبيرة في الالتفاف على العقوبات بسبب حربها في أوكرانيا، بحسب “بلومبرج”.