أسعار النفط تتراجع إلى 62 دولارا

بقلم نادية بن طاهر

عرفت أسعار النفط، هذه الجمعة، تراجعا، وذلك في ظل مساعي دولية لحل التوترات الجيوسياسية الحالية، مما اثر على اداء سوق النفط مقارنة بالجلسات السابقة.

وانخفضت للجلسة الثالثة على التوالي العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 2,18 بالمائة. لتصل إلى حدود 62 دولارا للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ شهر.

كما هبط سعر تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر عند مستويات 57,51 دولارا للبرميل. بانخفاض نسبته 2,53 بالمائة للبرميل.

