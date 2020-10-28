أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2 بالمائة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 2 بالمائة في السوق الدولية.

أفادت وكالة رويترز أن أسعار النفط تراجعت لتفقد معظم المكاسب التي حققتها يوم أمس الثلاثاء، متأثرة بزيادة المعروض الأمريكي وارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وعززت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.

وانخفضت اسعار خام برنت دولارا إلى 40.20 دولار للبرميل بعدما صعد بنحو 2 بالمائة.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى 38.56 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بـ 2.6 بالمائة أمس الثلاثاء.