أسعار النفط تتراجع بعد إرتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأحد، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت سابق.

ويعود الإنخفاض إلى الارتفاع الجديد لإصابات كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بـ 0.86 بالمائة إلى 42.77 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ0.98بالمئة إلى 40.28 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمائة يوم الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.