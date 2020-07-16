أسعار النفط تتراجع بعد موافقة أوبك على تقليص خفض الإنتاج

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات اعتبارا من أوت.

لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حد من التراجع.

وانخفض خام برنت ب 0.8 بالمائة ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 بالمائة إلى 40.78 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، وهي يوم أمس الأربعاء على تقليص خفض إنتاج النفط اعتبارا من أوت مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ ماي بما يعادل عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية لكن اعتبارا من أوت، من المقرر أن تتقلص التخفيضات رسميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر .