أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة ببيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لمزيج برنت 69.79 دولار للبرميل بانخفاض 17 سنتا عن آخر إغلاق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 64.45 دولار للبرميل بانخفاض سنتين عن آخر تسوية.

وتعرضت الأسعار لضغوط بفعل بيانات أمريكية أظهرت زيادة مخزونات البنزين والخام.

وقال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، إنّ مخزونات الخام زادت 4.8 مليون برميل بعد تسعة أسابيع من الانخفاض.

وقفزت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل، بينما انخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام 420 ألف برميل يوميا.

وفي آسيا دفعت زيادة المعروض من البنزين أرباح التكرير لأدنى مستوياتها منذ عام 2015.