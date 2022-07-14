أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

عرفت أسعار النفط اليوم الخميس تراجعا، حيث وصلت لدون 98 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف من تشديد السياسة الأمريكية بعدما بلغ التضخم في جوان 2022 أعلى مستوياته في 40 عاما بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.27 بالمائة إلى 95.08 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” دون مستوى 98 دولارا للبرميل. وذلك للمرة الأولى منذ 11 أبريل الماضي، أي في نحو 3 أشهر،.

وأظهرت بيانات تراجع الواردات النفطية اليومية في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018.

كما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو 2022.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp