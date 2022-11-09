أسعار النفط تتراجع لهذا السبب

عرفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تراجعا بشكل طفيف بعد أن أظهرت بيانات، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

ويأتي هذا، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف لتتداول عند مستوى 95.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش.

بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات، أو 0.06 بالمائة، إلى 88.85 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر.

كما قدر سبعة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم، ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.

وزادت حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، حيث أصبح مركز التصنيع العالمي أحدث مركز بؤرة “كوفيد” في البلاد.

كما لا تزال مخاوف الإمدادات قائمة مع اقتراب فرض حظر للاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير.