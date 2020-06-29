 أسعار النفط تتراجع متأثرة بإرتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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 أسعار النفط تتراجع متأثرة بإرتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا
بقلم ايمان عياش

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت بـ 2 بالمائة إلى 40.21 دولار للبرميل. في حين نزل الخام الأمريكي 2 بالمائة أيضا ليسجل 37.74 دولار.

ويتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في جوان بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية جويلية، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.


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