 أسعار النفط تتراجع متأثرة بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

تراجعت أسعار النفط واحدا بالمائة اليوم الجمعة، بعد أن اتفقت أوبك+ على تقليص تخفيضات غير مسبوقة على المعروض فضلا عن استمرار تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وتراجع خام برنت ب0.25 بالمائة ليتحدد سعر التسوية 43.26 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تراجعا طفيفا ب0.07 بالمائة ليغلق على 40.75 دولار للبرميل.

كان كلا الخامين ارتفع اثنين بالمائة يوم الأربعاء عقب تراجع حاد في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وظل كلا خامي القياس برنت والأمريكي فوق 40 دولارا للبرميل على مدى عدة أسابيع. وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروض اليومي منذ ماي في حين أخذ الطلب العالمي في الانتعاش، مما ساعد على استقرار الأسعار.