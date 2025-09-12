أسعار النفط تتراجع

عرفت أسعار النفط، تراجعا في تعاملات صباح اليوم الجمعة، وسط مخاوف من انخفاض الطلب في الولايات المتحدة وزيادة الإمدادات العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 30 سنتا، أي ما يعادل 0.45 بالمئة، لتستقر عند 66.07 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتصل إلى 62.06 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا تراجعا في جلسة التداول السابقة. حيث خسر خام برنت 1.7 بالمئة. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2 بالمئة.

ويأتي هذا التراجع بعد أن أفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري بأن المعروض العالمي من النفط سيشهد زيادة أسرع من المتوقع للإمدادات العالمية خلال العام الجاري.