أسعار النفط تتراجع

عرفت أسعار النفط اليوم الأربعاء تراجعا، ، بعد إعلان بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعًا في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 بالمائة إلى 84.44 دولار للبرميل، متخلية عن ارتفاعها 75 سنتا في الجلسة السابقة ولكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر المقبل، والتي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء، 56 سنتا إلى 82.4 دولار للبرميل. وانخفضت عقود ديسمبر المقبل 59 سنتا ما يعادل 0.7 بالمائة إلى 81.85 دولار للبرمي.

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