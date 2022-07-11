أسعار النفط تتراجع

عرفت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا، في ظل مخاوف بحدوث ركود اقتصادي وقيام الصين بفرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.71% إلى 103 دولارات للبرميل. بحلول الساعة 12:55 بتوقيت موسكو.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.31 بالمائة إلى 105.62 دولار للبرميل.

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