أسعار النفط تتراجع
تراجعت أسعار النفط عالميا في تعاملات اليوم السبت، غير أنها سجلت مكاسب أسبوعية.
وفي هذا السياق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5 بالمائة إلى 98.15 دولارا للبرميل، مع تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3.4 بالمائة.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس عند التسوية بنسبة 2.4 بالمائة عند 92.09 دولارا للبرميل مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 3.7 بالمائة.
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أسعار النفط فوق 100 دولار
كما صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، فوق مستوى 100 دولار للبرميل،بعدما عرفت تراجعا خلال أيام.
وفي هذا السياق، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة نسبته 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 100.14 دولار للبرميل،
بارتفاع نسبته 0.54% عن سعر التسوية السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ”.
هذا وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في قرابة 4 أشهر.
أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء
كما تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد توقف ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب “دروجبا” المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” صبيحة اليوم، بنسبة 0.75% إلى 95.59 دولار للبرميل.
في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.93% إلى 89.66 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.
وجاء الانخفاض في أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس.
في ظل تقارير تحدثت عن توقف ضخ النفط من روسيا إلى دول جنوب أوروبا عبر أنبوب يمر عبر أوكرانيا، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
كما أفادت شركة “ترانس نفط” الروسية بأن شركة “أوكرترانس نفط” الأوكرانية قد أوقفت في 4 أوت الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب “دروجبا” المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا.
أسعار النفط عند هذه العتبة
كما تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت أكثر من دولار خلال الجلسة السابقة.
وجاء ذلك مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وبحث الأسواق عن أدلة على تحسن الطلب على الوقود.
وفي هذا السياق، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر صبيحة اليوم، بنسبة 0.69 بالمائة، مسجلًا 96.73 دولارًا للبرميل.
كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.64 بالمائة، إلى 91.34 دولارًا للبرميل.