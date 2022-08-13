أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط عالميا في تعاملات اليوم السبت، غير أنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وفي هذا السياق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5 بالمائة إلى 98.15 دولارا للبرميل، مع تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3.4 بالمائة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس عند التسوية بنسبة 2.4 بالمائة عند 92.09 دولارا للبرميل مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 3.7 بالمائة.

كما صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، فوق مستوى 100 دولار للبرميل،بعدما عرفت تراجعا خلال أيام.

وفي هذا السياق، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة نسبته 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 100.14 دولار للبرميل،

بارتفاع نسبته 0.54% عن سعر التسوية السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ”.

هذا وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في قرابة 4 أشهر.

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء