أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الوقود.

وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.07% أو بنحو 99 سنتاً إلى 91.83 دولار للبرميل، صبيخة اليوم بعدما ارتفعت عند تسوية الجمعة بنسبة 4.1%.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.27% أو 1.10 دولار إلى 85.69 دولار للبرميل، عقب ارتفاع بلغ 3.9% في الجلسة السابقة.

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