أسعار النفط تتراجع
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الوقود.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.07% أو بنحو 99 سنتاً إلى 91.83 دولار للبرميل، صبيخة اليوم بعدما ارتفعت عند تسوية الجمعة بنسبة 4.1%.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.27% أو 1.10 دولار إلى 85.69 دولار للبرميل، عقب ارتفاع بلغ 3.9% في الجلسة السابقة.
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كما صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بنحو 4%، بعد تقارير حول احتمالية خفض مجموعة “أوبك+” للإنتاج.
وفي هدا السياق، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.16% إلى 93.89 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت”، بنسبة 0.21% إلى 100.38 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
إرتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي
كما ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة أوبك+.
وفي هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت”صبيحة اليوم، بنسبة 1% إلى 97.41 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% أيضا إلى 91.26 دولار للبرميل.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان قد صرح أمس، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”،
أن مجموعة “أوبك+” لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.
إنتاج أوبك+ دون إتفاق جويلية بـ2.9 مليون برميل يوميًا
كما سجل إنتاج أوبك+ النفطي، في شهر جيولية الماضي، أكبر زيادة خلال 5 أشهر، إلّا أنه جاء دون الهدف المحدد في اتفاق التعاون بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا.
وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أنتج تحالف أوبك+ نحو 2.892 مليون برميل يوميًا دون أهدافه في جويلية.
إذ عاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين قدرته على زيادة الإنتاج.
واستهدف اتفاق حصص إنتاج أوبك+ النفطي، خلال الشهر الماضي، إنتاج 43.206 مليون برميل يوميًا من دول أوبك، وحلفائها الـ9 من الخارج بقيادة روسيا.
وبلغ الامتثال لأهداف إنتاج أوبك+ 546% في جويلية، مقارنة مع 320% في جوان. عندما استقرت فجوة الإمدادات عند 2.84 مليون برميل يوميًا.
وكان إنتاج أوبك من النفط قد ارتفع بمقدار 216 ألف برميل يوميًا خلال جويلية 2022.
إذ أظهر التقرير الشهري -الصادر عن المنظمة أن إجمالي إنتاج النفط في الدول الـ13 الأعضاء لدى أوبك،
قد ارتفع إلى 28.896 مليون برميل يوميًا خلال جويلية، مقارنة مع 28.680 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له.
وسبق التقرير الرسمي استطلاع غلوبال بلاتس، الذي أظهر أن أوبك وحلفاءها سجلوا أعلى زيادة شهرية إنتاج النفط الخام خلال 5 أشهر في جويلية، بقيادة السعودية وقازاخستان.