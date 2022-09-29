أسعار النفط تتراجع

عادت أسعار النفط للتراجع، اليوم الخميس، في ظل مخاوف اقتصادية بتراجع الطلب على الخام.

وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.12% إلى 81.23 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.14% إلى 88.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وأغلقت أسعار النفط تعاملات أمس عند مستوى 89.32 دولار للبرميل لمزيج “برنت”، وعند 82.15 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

أسعار النفط عند هذه العتبة

كما تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” صبيحة اليوم بنسبة 1.53% إلى 77.30 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.45% إلى 85.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

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