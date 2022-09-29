أسعار النفط تتراجع
عادت أسعار النفط للتراجع، اليوم الخميس، في ظل مخاوف اقتصادية بتراجع الطلب على الخام.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.12% إلى 81.23 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.14% إلى 88.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
وأغلقت أسعار النفط تعاملات أمس عند مستوى 89.32 دولار للبرميل لمزيج “برنت”، وعند 82.15 دولار للبرميل للخام الأمريكي.
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كما تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” صبيحة اليوم بنسبة 1.53% إلى 77.30 دولار للبرميل.
في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.45% إلى 85.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
إنتاج أوبك+ دون إتفاق جويلية بـ2.9 مليون برميل يوميًا
كما سجل إنتاج أوبك+ النفطي، في شهر جيولية الماضي، أكبر زيادة خلال 5 أشهر، إلّا أنه جاء دون الهدف المحدد في اتفاق التعاون بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا.
وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أنتج تحالف أوبك+ نحو 2.892 مليون برميل يوميًا دون أهدافه في جويلية.
إذ عاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين قدرته على زيادة الإنتاج.
واستهدف اتفاق حصص إنتاج أوبك+ النفطي، خلال الشهر الماضي، إنتاج 43.206 مليون برميل يوميًا من دول أوبك، وحلفائها الـ9 من الخارج بقيادة روسيا.
وبلغ الامتثال لأهداف إنتاج أوبك+ 546% في جويلية، مقارنة مع 320% في جوان. عندما استقرت فجوة الإمدادات عند 2.84 مليون برميل يوميًا.
وكان إنتاج أوبك من النفط قد ارتفع بمقدار 216 ألف برميل يوميًا خلال جويلية 2022.
إذ أظهر التقرير الشهري -الصادر عن المنظمة أن إجمالي إنتاج النفط في الدول الـ13 الأعضاء لدى أوبك،
قد ارتفع إلى 28.896 مليون برميل يوميًا خلال جويلية، مقارنة مع 28.680 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له.
وسبق التقرير الرسمي استطلاع غلوبال بلاتس، الذي أظهر أن أوبك وحلفاءها سجلوا أعلى زيادة شهرية إنتاج النفط الخام خلال 5 أشهر في جويلية، بقيادة السعودية وقازاخستان.