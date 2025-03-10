أسعار النفط تتراجع

عرفت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، تراجعا، صباح اليوم الإثنين.

وجاء ذلك، مع استمرار المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.11 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 90 سنتا يوم الجمعة الماضي عند التسوية.

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.76 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد أن أغلق مرتفعا 68 سنتا في جلسة التداول السابقة.

فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر 2023.

بينما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على موردي النفط الرئيسيين كندا والمكسيك ثم أرجأها. بينما رفع الضرائب على السلع الصينية.