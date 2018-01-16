أسعار النفط تحافظ على مستوى 70 دولارا للبرميل

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أسعار النفط تحافظ على مستوى 70 دولارا للبرميل
بقلم مصطفى.ق

حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء.

وارتفعت الأسعار بفضل تخفيضات الإنتاج من دول أوبك وروسيا فضلا عن الطلب القوي نتيجة النمو الاقتصادي العالمي.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 70 دولارا للبرميل.

لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.

وسجل خام غرب تكساس 64.48 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 بالمائة عن أحدث تسوية.

وسجل الخام أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وصعد النفط بفضل الجهود “أوبك” وروسيا لخفض الإنتاج منذ جانفي الماضي ومن المقرر أنّ تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري.
وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 بالمائة منذ أوائل ديسمبر.

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