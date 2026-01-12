أسعار النفط تحقق أكبر إرتفاع أسبوعي

واصلت أسعار النفط إرتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين، في الأسواق العالمية.

وإرتفعت العقود الآجلة لخام ‍برنت 31 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 63.65 دولار. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 59.42 دولار للبرميل.

وإرتفع الخامان بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ أكتوبر الماضي.

