أسعار النفط ترتفع اليوم في السوق الدولية

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إرتفاعا في السوق الدولية، بعد أن شهدت تراجعا بنسبة 1 بالمائة في الجلسة السابقة.

وأفادت وكالة “رويترز” أن إرتفاع أسعار النفط كان بدعم من المنتجين الذين يراجعون المزيد من خفض الإنتاج، لمواجهة الضغط المحتمل على الطلب العالمي للنفط بعد تفشي فيروس كورونا.

وإرتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 54.40 دولار للبرميل، فيما إرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 50.03 دولار للبرميل.

وقامت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، يوم أمس الثلاثاء، بتقييم تأثير تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط والنمو الإقتصادي، إستمع إليه مبعوث الصين إلى الأمم المتحدة في فيينا.