أسعار النفط ترتفع بدعم تحركات “أوبك+” لتعزيز توازن السوق

ارتفعت أسعار النفط بدعم تحركات “أوبك +” لتعزيز توازن السوق والتفاؤل بلقاح كورونا.

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع بسبب التفاؤل بقرب اتخاذ تحالف “أوبك +” قرارا بتمديد تخفيضاته الحالية للعام المقبل.

وانطلقت، يوم امس، أعمال الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة خفض الإنتاج في إطار اجتماعاتها الشهرية المتوالية لتقييم وضع السوق.

وذلك وفق مستجدات العرض والطلب والمخزونات وقياس مدى امتثال المنتجين لحصص خفض الإنتاج.

إلى جانب التعويضات المطلوبة من بعض الدول المنتجة بعدما تجاوزت حصصها في الشهور

الماضية.

إضافة إلى تأثير الزيادات المتلاحقة في الإنتاج الليبي بعد إنهاء الصراع في البلاد واستمرار إعفاء البلاد من اتفاق خفض الإنتاج.