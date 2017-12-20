أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستمرار تعطل خط أنابيب خام فورتيس في بحر الشمال.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 16 سنتا.

أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 57.72 دولار للبرميل عن آخر تسوية.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 63.94 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي، إنّ المخزونات الأمريكية انخفضت بـ 5.2 مليون برميل منتصف الشهر الجاري إلى 438.7 مليون برميل.

ومن المنتظر أنّ تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات اليوم الأربعاء.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من استمرار تعطّل خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال.

لكن أسعار النفط ظلت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة .

عند 65.63 دولار للبرميل لخام برنت و59.05 دولار للبرميل لخام غرب تكساس.