أسعار النفط ترتفع بعد الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق

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أسعار النفط ترتفع بعد الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق
بقلم فوزية مسعدي

سجلت أسعار النفط ارتفاعا مباشرة بعد الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق.

إرتفعت أسعار النفط،اليوم الأربعاء،في السوق الدولية  إلى نحو 65 دولارا للبرميل، مباشرة بعد الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق.

وسجل سعر الخام الأمريكي إرتفاعا بنحو ثلاثة دولارات، حسب وكالة رويترز، بعد إعلان أمريكا تعرض قواتها في العراق إلى هجوم بصواريخ باليستية إيرانية.

و إرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة دولارات، وهو ما يعادل حوالي خمسة في المائة لتصل إلى 65.50 دولار للبرميل.


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