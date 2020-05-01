أسعار النفط ترتفع بعد بدء تخفيضات الإنتاج

أخبار العالم
  • -
  • 0
أسعار النفط ترتفع بعد بدء تخفيضات الإنتاج
بقلم إيمان عياش

إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتواصل مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، حيث بدأ منتجون كبار خفض الإنتاج لتعويض تراجع الطلب.
وإرتفع خام البرنت بنسبة 0.8 بالمائة إلى 26.70 دولار للبرميل.
وصعد الخام الأمريكي بـ1.8 بالمائة إلى 19.18 دولار للبرميل بعد أن ربح 25 بالمائة في الجلسة السابقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=813426

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com