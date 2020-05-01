أسعار النفط ترتفع بعد بدء تخفيضات الإنتاج

إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتواصل مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، حيث بدأ منتجون كبار خفض الإنتاج لتعويض تراجع الطلب.

وإرتفع خام البرنت بنسبة 0.8 بالمائة إلى 26.70 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأمريكي بـ1.8 بالمائة إلى 19.18 دولار للبرميل بعد أن ربح 25 بالمائة في الجلسة السابقة.