أسعار النفط ترتفع بعد تراجع المخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إرتفاعا بعد تراجع المخزونات الأمريكية.

إرتفعت أسعار النفط بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع.

حيث إرتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أي ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 41.58 دولار للبرميل، بعدما فقد أكثر من واحد بالمئة يوم أمس الثلاثاء.

من جهته إرتفع الخام الأمريكي 35 سنتا ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

هذا وكشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

من جهتها تراجعت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل.