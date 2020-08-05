أسعار النفط ترتفع بعد تراجع في مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وياتي ذلك، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.

وصعد خام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمائة إلى 44.74 دولار للبرميل،وارتفع العقد 0.6 بالمائة أمس الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يوازي 0.6 بالمائة إلى 41.96 دولار للبرميل، وأنهى العقد تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا 1.7 بالمائة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر جويلية.

وانخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أوت إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.