أسعار النفط ترتفع بعد تسجيل تراجع بالمخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد انخفاض في المخزونات الامريكية، في وقت تبقى هذه الاسعار مقيدة نتيجة لارتفاع الإصابات بالفيروس بالعالم.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن المخزونات انخفضت بمقدار 4.01 مليون برميل الأسبوع الماضي، وبالتالي سيكون هذا هو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

وارتفع خام برنت ب0.39 بالمائة إلى 44.89 دولارًا.

وارتفعت اسعار الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر 0.31 بالمائة إلى 41.95 دولارًا للبرميل.

وقدمت الوكالة الدولية للطاقة بعض الدعم بشأن تعافي اسواق النفط إلا أن ذلك وحسب المحللين لا يزال تعافي الطلب مصدر قلق كبير للسوق، لا سيما بالنظر إلى أن المعروض من أوبك + يتجه نحو الأعلى.