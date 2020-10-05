أسعار النفط ترتفع بـ 2 بالمائة في السوق الدولية

ارتفعت، اليوم الإثنين، أسعار النفط بـ 2 بالمائة مع تلميح أطباء ترامب إلى خروجه من المستشفى.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من اثنين بالمائة مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والتي اشارت إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا الذي أثار ذعرا على نطاق واسع.

حيث قلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية.

ما دفع سعر برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل، إذ ربح 84 سنتا بما يعادل 2.1 بالمئة.

من جهته ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا، أو 2.5 بالمئة، إلى 37.96 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب.