أسعار النفط ترتفع بـ 5 بالمائة في إنتظار محادثات أوبك + مساء اليوم

أغلقت، اليوم السبت، أسعار النفط على ارتفاع كبير لامس الـ 5 في المائة قبيل الإجتماع المرتقب مساء اليوم لمنظمة “اوبك+” لتخفيض الإنتاج.
وحسب وكالة أنباء دولية، فإن أسعار خام برنت ارتفعت بـ 1.98 دولار أي ما يعادل 4.95 بالمائة لتصل إلى41.97 دولارا للبرميل، لتسجل زيادة أسبوعية قدرت بـ 19.2 بالمئة.
فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 4.12 في المائة لتصل إلى 38.95 دولارا للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 بالمئة.
من جهته حقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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