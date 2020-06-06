أسعار النفط ترتفع بـ 5 بالمائة في إنتظار محادثات أوبك + مساء اليوم

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أسعار النفط ترتفع بـ 5 بالمائة في إنتظار محادثات أوبك + مساء اليوم
بقلم فوزية.م

أغلقت، اليوم السبت، أسعار النفط على ارتفاع كبير لامس الـ 5 في المائة قبيل الإجتماع المرتقب مساء اليوم لمنظمة “اوبك+” لتخفيض الإنتاج.

وحسب وكالة أنباء دولية، فإن أسعار خام برنت ارتفعت بـ 1.98 دولار أي ما يعادل 4.95 بالمائة لتصل إلى41.97 دولارا للبرميل، لتسجل زيادة أسبوعية قدرت بـ 19.2 بالمئة.

فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 4.12 في المائة لتصل إلى 38.95 دولارا للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 بالمئة.

من جهته حقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


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