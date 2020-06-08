أسعار النفط ترتفع بفعل تخفيضات أوبك+

سجلت، اليوم الإثنين، أسعار النفط ارتفاعا بعد أن إتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لشهر واحد.

حيث إرتفع سعر خام برنت بـ 51 سنتا، أي ما يعادل بـ1.2 بالمائة، ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل.

في حين سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بـ 32 سنتا أو 0.8 بالمئة ليسجل 39.87 دولار للبرميل.

ياتي هذا الإرتفاع مباشرة بعد أيام من إتفاق دول المنتجة والمصدرة للبترول وحلفائها على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في ماي وجوان لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.