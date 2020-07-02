أسعار النفط ترتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث عوضت خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة.

وفاق أثر الانخفاض الحاد في مخزونات الخام القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتجدد إجراءات عزل عام في كاليفورنيا والتي قد تعطل تعافي الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ب 0.6 بالمائة إلى 42.28 دولار للبرميل إثر صعود بلغ 1.8بالمائة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.6بالمائة إلى 40.07 دولار للبرميل لتضاف الزيادة إلى ارتفاع نسبته 1.4 بالمائة أمس الأربعاء.