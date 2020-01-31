أسعار النفط ترتفع تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ

سجلت أسعار النفط إرتفاعا، صبيحة اليوم الجمعة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ جراء إنتشاء فيروس كورونا.

وأفادت وكالة “رويترز”، أن أسعار النفط إرتفعت بعد خسائر حادة سجلتها الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت أسعار النفط تقريبا بنسبة أربعة بالمائة حتى يوم أمس الخميس.

لتبلغ أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، لكنها اليوم إرتفعت في ظل قلق دولي من تأثير إنتشار فيروس كورونا على الطلب على النفط ومنتجاته.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار لتصل إلى 59.45 دولار للبرميل، فيما إرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.20 دولار للبرميل.