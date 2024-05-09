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أسعار النفط ترتفع عالميا

بقلم نادية بن طاهر
أسعار النفط ترتفع عالميا
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ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مدعومة بتقليص مخزونات الخام الأمريكية الذي يشير إلى تراجع المعروض في ظل ترقب المتعاملين وآمالهم بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وحسب وكالة “بلومبرغ”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 23 سنتا لتصل إلى 83.81 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر حزيران 29 سنتا لتصل إلى 79.28 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل اتصل إلى 459.5 مليون برميل.

وفي المقابل ارتفعت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 228 مليون برميل، ما حد من ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

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