أسعار النفط ترتفع عشية إنعقاد إجتماع أوبك

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من الاجتماع الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 0.7 بالمائة لتسجل 40.26 دولار للبرميل.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 0.5 بالمائة لتبلغ 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14 بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة بالمائة، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس.