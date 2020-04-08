أسعار النفط ترتفع قبيل إجتماع “أوبك+” غدا الخميس

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أسعار النفط ترتفع قبيل إجتماع “أوبك+” غدا الخميس
بقلم فوزية.م

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا قبيل عقد إجتماع “أوبك+” المقرر غدا الخميس.

وإرتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6 بالمئة يوم أمس الثلاثاء.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إرتفاعا بـ 82 سنتا أو 3.8 بالمئة إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

هذا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم غد الخميس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمن فيهم روسيا.


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