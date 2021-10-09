أسعار النفط ترتفع مجددا.. وهذا ما قاله الخبراء

شهدت أسعار النفط أمس الجمعة، زيادة بلغت 4.5% خلال الأسبوع. وذلك نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط.

ويأتي الارتفاع وسط شكوك في أن تسحب الحكومة الأمريكية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد قال فيفيك دهار المحلل في “كومنولث بنك” في مذكرة “ارتفعت الأسعار . بعد أن قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه ليس لديها خطة في الوقت الراهن للاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

فيما أفادت مصادر بوزارة الطاقة الأمريكية.إن منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي نشره مراسل لوكالة “بلومبرغ” قال فيه إن الوزارة لا تفكر في السحب من الاحتياطي الاستراتيجي “في الوقت الراهن”. مضيفا أن جميع “الأدوات مطروحة دائما على الطاولة” لمعالجة شح إمدادات الطاقة.

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