أسعار النفط ترتفع مجددا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى 113 دولار للبرميل، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا وتلميح الغرب إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.
وفي هذا السياق، سجلت التعاقدات الآجلة لخام برنت، زيادة بدولارين لتصل إلى 113.70 دولار للبرميل، فيما ارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار إلى 108 دولارات للبرميل.
كما تراجعت أسعار النفط الخميس الماضي، في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية في مواجهة نقص المعروض العالمي.
طالع أيضا:
أسعار النفط تعاود الارتفاع
كما عاودت أسعار النفط الإرتفاع، اليوم الثلاثاء، بسبب تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار وباء كوفيد-19.
كما حذرت منظمة “أوبك” من أنه سيكون من المستحيل زيادة الانتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات النفط الروسي.
وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو 3.03 بالمائة، ليستقر عند 101.46 دولار للبرميل.
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18 بالمائة إلى 97.29 دولار للبرميل بحول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.
وكان الخامان انخفضا بحدود 4 بالمائة عند الإغلاق يوم الاثنين، وفقا لرويترز.
وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء كذلك في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. من أنه قد يتم فقد نحو 7 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا. بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية وإنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.
هذا وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة. ويأتي ذلك، في محاولة لتهدئة السوق.
حيث سيتم سحب 180 مليون برميل من المخزونات الأميركية، وذلك بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر ماي القادم.