أسعار النفط ترتفع مجددا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى 113 دولار للبرميل، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا وتلميح الغرب إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وفي هذا السياق، سجلت التعاقدات الآجلة لخام برنت، زيادة بدولارين لتصل إلى 113.70 دولار للبرميل، فيما ارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار إلى 108 دولارات للبرميل.

كما تراجعت أسعار النفط الخميس الماضي، في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

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